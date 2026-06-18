Al via la prenotazione digitale per Cala Coticcio e Cala Brigantina

Arcipelago la maddalena

18 Giugno 2026

di Pietro Paolo Lobrano

Novità digitale all’arcipelago di La Maddalena.

Novità digitali in arrivo per il turismo sostenibile nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. A partire da lunedì 22 giugno 2026, cambia ufficialmente il sistema di prenotazione e accesso per i celebri sentieri naturalistici di Cala Coticcio e Cala Brigantina, le due perle ambientali classificate come zone TA (Tutela Integrale). Le Guide ambientali escursionistiche che accompagnano i visitatori in queste aree dovranno abbandonare i vecchi canali di comunicazione per usufruire esclusivamente di una nuova piattaforma telematica.

La nuova procedura.

La nuova procedura, mirata a un maggiore controllo dei flussi e alla semplificazione burocratica, prevede un iter interamente digitale. Le guide dovranno accedere al portale del Parco tramite sistemi di identità digitale come SPID, CIE o CSN. Una volta avviata l’istanza online per le escursioni in zona TA, sarà necessario compilare un modulo cartaceo da firmare, scansionare e ricaricare sul sito solo in formato pdf, insieme al documento d’identità del professionista. C’è inoltre l’obbligo di inserire i dati anagrafici dei partecipanti per ciascun turno, partendo da un minimo di un visitatore fino a un massimo consentito di quindici persone per ogni guida.

Il sistema assegnerà automaticamente un protocollo elettronico con data e ora esatta di ricezione, rilasciando una ricevuta. I permessi verranno concessi seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo delle domande virtuali, escludendo a priori qualsiasi richiesta inviata tramite mail o altri canali tradizionali. Anche le tempistiche per pianificare i trekking diventano più rigide. I professionisti dovranno muoversi con un anticipo compreso tra i trenta e i sette giorni rispetto alla data dell’escursione.

Resta comunque aperta la possibilità per le guide di integrare l’elenco e aggiungere altri partecipanti in un secondo momento, purché la modifica venga effettuata entro il giorno precedente alla discesa e sempre nel rispetto del tetto massimo di quindici fruitori.

Questo censimento nominativo preliminare è strettamente legato al controllo dei pagamenti del ticket d’ingresso del Parco, che ammonta a tre euro a persona. Chi effettua il versamento dovrà fare attenzione a inserire nella causale la data esatta dell’escursione e il nome del sentiero scelto, per consentire le verifiche incrociate. Per supportare gli operatori in questa transizione digitale, l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Ente Parco rimarrà a disposizione per chiarimenti al contatto telefonico 0789/790211 e alla casella di posta [email protected].

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