Il meteo a Olbia e in Gallura per la giornata del 25 aprile

Ecco il meteo a Olbia.

Le previsioni del meteo fornite da Meteo.it per la giornata di sabato 25 aprile, delineano un quadro di stabilità e clima primaverile su tutto il territorio della Gallura e in particolare sulla città di Olbia. L’espansione di un’area di alta pressione garantirà cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera durata della giornata, offrendo uno scenario ideale per le celebrazioni all’aperto e le escursioni tipiche di questa festività.

Le temperature.

Le temperature subiranno un sensibile aumento nei valori massimi, che nel capoluogo gallurese e nelle zone interne pianeggianti potranno toccare punte di 21-22°C durante le ore centrali del giorno, rendendo l’aria gradevole e decisamente mite. Le minime notturne si manterranno invece su valori più freschi, attestandosi intorno ai 10-11°C, con un’escursione termica che richiederà un abbigliamento a strati per chi deciderà di muoversi sin dalle prime luci dell’alba.

Il vento.

I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti orientali e meridionali con intensità debole o localmente moderata, presentando rinforzi solo lungo le fasce costiere più esposte e nelle bocche di Bonifacio, ma senza creare particolari disagi alla navigazione o alle attività balneari. Per quanto riguarda lo stato del mare, il Tirreno si presenterà poco mosso sotto costa, con un moto ondoso leggermente più marcato al largo, mantenendo comunque condizioni di generale sicurezza. L’assenza totale di precipitazioni e l’ottima qualità dell’aria completeranno un profilo meteorologico che promette di confermare le attese per un weekend del 25 aprile all’insegna del sole e del caldo fuori stagione.

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