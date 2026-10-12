Investe due persone e poi va a Porto Cervo, chi è il rapper emergente “27”

Federico Palmieri, in arte Twenty Seven, è accusato di tentato omicidio.



Il soggiorno in Gallura per il trapper Federico Palmieri, in arte Twenty Seven, è terminato con la custodia cautelare in carcere a Bancali con gravi accuse di tentato omicidio. Prima il sogno di fare carriera con la musica trap e la realizzazione di una decina di singoli e due Ep. Nonostante ciò non ottenne il successo sperato e forse per questo motivo aveva deciso di trasferirsi a Porto Cervo, probabilmente per cominciare un nuovo lavoro. Ma le accuse al suo carico sono pesantissime: ha tentato di investire il nuovo fidanzato della sua ex a Palermo e poi aver picchiato altre persone, lo scorso 1° settembre.

L’arresto.

Per questo motivo il 25enne è stato trasferito nel carcere di Bancali, dopo essere stato rintracciato dalla polizia a Porto Cervo. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Palermo, nell’ambito di un’indagine condotta dal commissariato di Brancaccio e coordinata dalla Procura capoluogana.

I fatti.

Non aveva accettato la fine della relazione con la sua ex compagna così ha deciso di pianificare il delitto, quello di uccidere il suo nuovo fidanzato. Secondo le accuse aveva dato appuntamento all’uomo in un distributore di carburante a Palermo e qui è avvenuta la violenta aggressione, che ha coinvolto anche un altro giovane. I due ragazzi giunti in scooter sono stati travolti da un’auto con a bordo cinque uomini e successivamente picchiati. Le vittime hanno poi riportato lesioni giudicate guaribili in 15 e 7 giorni presso il Policlinico.

L’episodio è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio, fornendo elementi decisivi per gli investigatori. Sono proprio le immagini delle telecamere ad aver immortalato il trapper Twenty Seven. Dopo l’aggressione Palmieri si era trasferito in Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui