Le previsioni del meteo del 24 maggio a Olbia e provincia

Il meteo a Olbia.

Una situazione di stabilità atmosferica interessa la città di Olbia, dove le condizioni meteorologiche resteranno improntate al bel tempo per l’intero arco della giornata.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno e non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, con un quadro che conferma la persistenza di tempo asciutto sull’area. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima che si attesterà intorno ai 18 gradi e una massima che raggiungerà i 27 gradi nel corso delle ore centrali.

I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti settentrionali, risultando moderati sia al mattino sia nel pomeriggio e mantenendo una direzione costante da Nord Nordest. Anche le condizioni del mare resteranno stabili, con moto ondoso generalmente poco mosso lungo le coste.

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