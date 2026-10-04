Meteo Olbia 5 ottobre, nuvole in aumento ma temperature miti

In Gallura una giornata variabile senza un vero peggioramento

Il meteo Olbia del 5 ottobre sarà caratterizzato da un cielo più nuvoloso rispetto alle giornate precedenti, ma con temperature ancora miti e senza condizioni di maltempo generalizzato. La tendenza per lunedì resta quella di una giornata variabile, mentre il peggioramento più significativo viene indicato per i giorni successivi.

A Olbia la temperatura scenderà fino a 14 gradi durante la notte, per poi raggiungere una massima di 26 gradi. A Tempio Pausania sono previsti valori compresi tra 11 e 26 gradi, mentre Ozieri raggiungerà i 29 gradi. La differenza tra le temperature notturne e quelle pomeridiane sarà quindi ancora marcata, soprattutto nelle zone interne della Gallura.

Il cielo sarà variabilmente nuvoloso e le nubi potranno risultare più compatte nel corso della giornata. Non emerge però un quadro di precipitazioni diffuse sulla Gallura. I venti resteranno deboli, inizialmente variabili e poi prevalentemente legati al regime delle brezze.

Le previsioni meteo per lunedì 5 ottobre in Gallura

La giornata inizierà con nubi sparse e qualche schiarita, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diventare più presente. Le indicazioni disponibili non descrivono tuttavia una giornata di pioggia sulla costa gallurese. Anche nelle località dell’interno il quadro resterà variabile, con fenomeni al più limitati e non tali da caratterizzare l’intera giornata.

Sul fronte del vento, la situazione sarà tranquilla. I quadranti meridionali potranno interessare la Gallura con intensità debole, in attenuazione. Anche il mare davanti alla costa nord-orientale resterà poco mosso, con onde contenute secondo il bollettino ARPAS.

La novità riguarda soprattutto la tendenza dei prossimi giorni. L’alta pressione perderà gradualmente forza e l’aria più umida favorirà un aumento della nuvolosità. Per lunedì, però, la situazione resterà ancora relativamente stabile e le temperature continueranno a mantenersi miti per l’inizio di ottobre

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