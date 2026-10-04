Il Comune di Tempio ha una nuova segretaria generale, ecco Silvia Sonnu

La sindaca di Tempio Gianna Masu presenta la nuova segretaria generale

Silvia Sonnu è la nuova segretaria generale del Comune di Tempio, presentata nei giorni scorsi dalla sindaca Gianna Masu. Sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale la presentazione in Comune. La prima cittadina “le ha rivolto il benvenuto, presentandola alla struttura comunale e sottolineando come il suo ingresso rappresenti un passaggio importante per il rafforzamento dell’assetto organizzativo dell’Ente. La prima cittadina ha evidenziato il valore dell’esperienza e delle competenze della dottoressa Sonnu, che potranno offrire un contributo significativo al percorso dell’Amministrazione e alle nuove sfide che attendono il Comune”.

“Sfide che riguardano, in particolare, il progetto di sviluppo territoriale e il ruolo che Tempio è chiamata a svolgere come capoluogo di provincia: un ruolo di guida che, nelle parole del sindaco, non significa porsi su un piedistallo, ma essere un punto di riferimento autorevole e aperto, capace di interpretare e anticipare le esigenze del territorio, assumersi responsabilità e costruire insieme alla comunità un percorso di crescita e sviluppo. Un percorso che richiede una partecipazione condivisa e un lavoro di squadra da parte di tutta la struttura, valorizzando competenze, responsabilità e spirito di collaborazione. In questa prospettiva, il rafforzamento della struttura comunale rappresenta un elemento fondamentale per affrontare con maggiore efficacia i progetti e le sfide future”.

“L’Amministrazione comunale, tutto il personale e la comunità di Tempio rivolgono alla dottoressa Silvia Sonnu i migliori auguri di buon lavoro, insieme al benvenuto nella nostra città, certi che la sua esperienza e la sua professionalità potranno rappresentare un prezioso valore aggiunto al servizio della città e del territorio”.

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