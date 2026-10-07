Meteo Olbia 8 ottobre, pioggia e vento: in Gallura cambia il tempo

Una giornata più autunnale dopo il rialzo delle temperature

Il meteo Olbia dell’8 ottobre sarà segnato da nuvole, precipitazioni e vento in aumento, con condizioni più instabili rispetto ai giorni precedenti. Arpas prevede cielo nuvoloso e piogge da isolate a sparse, anche con possibilità di rovesci o temporali. In serata è atteso un graduale miglioramento.

A Olbia la temperatura sarà compresa tra 19 e 26 gradi, mentre a Tempio Pausania sono previsti 14 gradi di minima e 20 di massima. Nell’interno, Ozieri passerà da 18 a 23 gradi. Rispetto al 7 ottobre le massime scenderanno, ma il dato più evidente sarà il ritorno delle precipitazioni dopo le giornate relativamente asciutte dell’inizio della settimana.

La perturbazione sarà accompagnata dal passaggio a correnti occidentali più fresche. La fase di instabilità interesserà soprattutto i settori occidentali, ma anche la Gallura sarà interessata da nuvole e precipitazioni nel corso della giornata. Il peggioramento non assume però, allo stato attuale, le caratteristiche di un evento eccezionale.

Le previsioni meteo per giovedì 8 ottobre in Gallura

La giornata inizierà con cielo coperto e piogge deboli, con accumuli previsti tra 1 e 5 millimetri nelle prime ore. Anche tra mattina e pomeriggio resterà una certa instabilità, con cielo nuvoloso e altre precipitazioni. Per la zona 61, che comprende il Nord-Est, Arpas indica ancora 1-5 millimetri anche nel pomeriggio.

Il miglioramento è atteso dalla sera, quando le nubi inizieranno a diradarsi e le precipitazioni dovrebbero cessare. Il vento sarà debole da sud-ovest nelle prime ore, ma nel pomeriggio ruoterà da ovest e potrà raggiungere intensità moderata. Il mare sarà mosso o molto mosso, quindi anche lungo la costa gallurese il passaggio perturbato sarà accompagnato da condizioni marine più movimentate.

Per Olbia e la Gallura, dunque, l’8 ottobre rappresenterà soprattutto un cambio netto del tempo, con il ritorno delle piogge e l’ingresso di aria più fresca. Al momento non risultano avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi dalla Protezione civile regionale per la giornata.

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