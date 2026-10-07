Violento incidente tra auto e moto a Olbia: ci sono feriti

Incidente a Olbia.

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle ore 19:30, a Olbia. L’impatto, avvenuto nei pressi della Rotonda Europa, ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. A causa dello scontro si registrano dei feriti, che sono stati portati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

La dinamica esatta dell’accaduto e le condizioni delle persone coinvolte sono tuttora al vaglio dei soccorritori e delle forze dell’ordine giunti sul posto. All’arrivo dei mezzi di soccorso, entrambi i veicoli erano già stati spostati dalla sede stradale originale rispetto al punto dell’impatto, elemento che richiederà ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione le responsabilità e l’esatta traiettoria dei due mezzi.

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