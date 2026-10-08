Meteo Olbia 9 ottobre, vento e temperature in calo in Gallura

Il maestrale prende il posto delle giornate più miti

Il meteo Olbia del 9 ottobre sarà caratterizzato da temperature in calo, vento occidentale e cielo variabile, con qualche possibile precipitazione isolata. Dopo il passaggio perturbato dell’8 ottobre, la situazione tenderà a migliorare solo in parte, mentre il vento renderà la giornata decisamente più fresca rispetto all’inizio della settimana.

A Olbia sono previsti 16 gradi di minima e 20 di massima. A Tempio Pausania il termometro scenderà fino a 10 gradi, con una massima di appena 17. Nell’interno di Ozieri sono previsti 14-20 gradi. Il calo delle temperature sarà quindi netto anche in Gallura e interesserà sia le ore notturne sia quelle centrali della giornata. Per Olbia, in particolare, la massima di 20 gradi rappresenta un cambiamento evidente rispetto ai valori ancora miti registrati nei giorni scorsi.

Le previsioni meteo per venerdì 9 ottobre in Gallura

Nelle prime ore il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche possibile precipitazione debole. Al mattino le schiarite aumenteranno temporaneamente, mentre nel pomeriggio torneranno nubi sparse e potranno verificarsi isolati fenomeni. Arpas indica per la zona nord-orientale precipitazioni fino a 1-5 millimetri soprattutto tra il pomeriggio e la sera.

A caratterizzare maggiormente la giornata sarà però il vento. Le correnti occidentali saranno moderate, con intensificazione nel pomeriggio. Sulla costa gallurese il mare passerà da molto mosso a mosso verso sera. Nel settore nord-orientale le onde potranno raggiungere circa 1,5 metri nelle prime ore, con una graduale attenuazione successiva.

Il 9 ottobre sarà quindi una giornata più fresca e ventilata, con qualche nuvola e fenomeni isolati ma senza una nuova fase di maltempo diffuso. Nel fine settimana resterà una certa variabilità, con venti occidentali ancora presenti. Anche per la Gallura non risultano al momento avvisi di condizioni meteorologiche avverse da parte della Protezione civile regionale.

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