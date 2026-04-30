Le previsioni del meteo del 1° maggio a Olbia e in Gallura

Meteo a Olbia e in Gallura.

Quale è il meteo a Olbia e in Gallura? Per il primo maggio a Olbia il sole sarà il protagonista assoluto della giornata. Le previsioni indicano cieli sereni e zero possibilità di pioggia, con una temperatura massima che toccherà i 19°C e una minima che scenderà a 11°C durante la notte.

Il vento soffierà da nord-est a circa 22 km/h, mantenendo l’aria fresca nonostante un indice UV piuttosto alto (8). In generale, in tutta la Gallura si attende un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con massime leggermente più contenute (intorno ai 18°C) nelle zone più interne.