Schianto sulla strada per Loiri: motociclista gravissimo

Incidente stradale all’ingresso di Loiri.
Questo pomeriggio, sulla strada all’ingresso di Loiri, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista. Stando alla prima ricostruzione, il centauro di circa 60 anni, si è scontrato contro un’automobile, mentre si recava nel paese gallurese. Non è ancora chiara la dinamica del grave sinistro.
Ad avere la peggio nello scontro è stato purtroppo il conducente della moto che è finito sull’asfalto con gravi ferite. Sul posto è arrivato il 118 e un elisoccorso che ha trasportato l’uomo verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. In corso la ricostruzione della dinamica del grave incidente che ha scosso la tranquillità del paese.