Arzachena ospita il G20Spiagge, focus sul turismo del futuro

Il G20Spiagge ad Arzachena.

Arzachena si prepara ad accogliere nuovamente il G20Spiagge, appuntamento in programma l’8 e il 9 maggio che riporterà nella località gallurese amministratori, operatori e rappresentanti del settore turistico provenienti da alcune delle principali destinazioni costiere italiane. Al centro dell’iniziativa il convegno intitolato “Vivere nel(le) destinazioni“, pensato come momento di confronto sulle trasformazioni e sulle criticità che interessano i territori a forte vocazione balneare.

L’incontro si propone come occasione di dialogo tra istituzioni, imprese turistiche e associazioni di categoria, chiamate a condividere esperienze e prospettive su temi che incidono direttamente sull’economia locale. Tra gli argomenti affrontati figurano la gestione dei flussi turistici e le strategie per ridurre la concentrazione stagionale delle presenze, così come le questioni legate alla fiscalità locale e alle recenti normative sul demanio marittimo.

Nel corso delle giornate verrà dato spazio anche alle problematiche connesse ai servizi e alla residenzialità, con particolare attenzione alle soluzioni per l’emergenza abitativa e alle misure di supporto per i lavoratori del comparto. Parallelamente, il confronto si estenderà ai processi di innovazione, con riferimenti allo sviluppo dei distretti commerciali e alle iniziative finalizzate ad attrarre nuove figure professionali come i cosiddetti nomadi digitali.

L’obiettivo indicato dagli organizzatori è quello di porre al centro la qualità della vita nelle destinazioni turistiche, cercando un equilibrio tra le esigenze delle comunità residenti e quelle dei visitatori, con l’intento di costruire un modello capace di mantenere nel tempo sostenibilità e competitività. La promozione dell’iniziativa è attribuita all’assessore al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni, che ha sostenuto il ritorno dell’evento in città.

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