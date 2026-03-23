Il meteo del 24 marzo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Il meteo a Olbia e Gallura. Buone notizie per chi si trova in Gallura: la giornata di martedì 24 marzo 2026, sarà all’insegna del bel tempo e del sole.

Secondo i dati meteorologici, Olbia e il territorio circostante godranno di un cielo prevalentemente soleggiato per gran parte del giorno, con una serata che si preannuncia serena. Le temperature si manterranno su livelli gradevoli per la stagione, con una massima che raggiungerà i 16°C e una minima che scenderà a 7°C. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata (0% di probabilità). I venti soffieranno moderati da nord, con una velocità di 10 mph. L’umidità sarà intorno al 63%, mentre l’indice UV si attesterà su un valore di 5, indicando un’esposizione solare moderata.

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