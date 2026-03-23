Ad Arzachena si discute di intelligenza artificiale e cyber security

Intelligenza artificiale ad Arzachena

Il Comune di Arzachena pone l’accento sulla transizione digitale e sulla protezione dei dati tra intelligenza artificiale e cyber security. Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 10:00, l’aula consiliare di piazza Segni ospiterà il seminario dal titolo “Cyber e intelligenza artificiale”, un’iniziativa dedicata all’approfondimento delle nuove tecnologie e alla tutela dei processi produttivi.

Il programma

L’evento offre un’opportunità importante per il tessuto economico locale. Il programma è rivolto in modo particolare a: piccoli imprenditori e commercianti, liberi professionisti, studenti e giovani interessati alle evoluzioni del mercato del lavoro.

L’obiettivo primario è fornire gli strumenti necessari per comprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale e, contemporaneamente, apprendere le strategie di difesa contro le crescenti minacce informatiche.

La sessione formativa vedrà l’intervento di esperti di rilievo nel panorama della cultura digitale: Fabrizio Filigheddu, Enrica Priolo e Davide Ariu. I relatori guideranno la platea attraverso i nuovi paradigmi tecnologici, con un approccio pratico volto ad accrescere la professionalità degli operatori locali e a promuovere un utilizzo consapevole della tecnologia digitale.

L’iniziativa, promossa dalla delegata alle Politiche del Lavoro Daniela Desogus, sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni e mondo dell’istruzione. Il seminario è infatti aperto agli studenti degli istituti superiori cittadini. Il Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino” e l’Ipsar “Costa Smeralda” parteciperanno attivamente con i rispettivi rappresentanti di classe.

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