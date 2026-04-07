Sole e temperature ottime, il meteo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

L’8 aprile il territorio della Gallura e di Olbia vivrà un’altra ottima giornata per quanto riguarda il meteo. Per la giornata di domani, il cielo sarà prevalentemente soleggiato con condizioni di sereno previste anche per la serata.

Ci sarà ancora caldo moderato durante la giornata, mentre la minima sarà decisamente fresca. Le temperature oscilleranno tra una massima di 22°C e una minima di 11°C. L’umidità si attesterà intorno al 51% con un indice UV pari a 7. Non sono previste precipitazioni (0% di probabilità) e il vento soffierà da nord-est a una velocità di 7 mph.

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