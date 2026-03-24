Se ne va lo zio di Michael Frison: il lutto in Gallura per Marco

Addio a Marco Pittalis, lo zio di Michael Frison.

Grave lutto in Gallura per la scomparsa del fratello di Cristina Pittalis, la donna che cerca disperatamente il figlio Michael Frison, che da due anni è svanito nel nulla nella folta macchia mediterranea di Luogosanto. La morte di Marco, all’età di soli 47 anni, aggiunge altro dolore nella famiglia Pittalis, dove la donna da anni attende il ritorno a casa di suo figlio 27enne, che vive con lei in Gran Bretagna.

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A dare l’annuncio della scomparsa di suo fratello è stata la sorella, madre di Michael, che ha lasciato un commovente post per esprimere il dolore di questa perdita. ”Sono così orgogliosa di essere tua sorella. Orgogliosa di chi eri, della tua forza, dell’amore che hai dato con tanta naturalezza. Hai lottato così tanto, e spero che tu abbia sempre saputo quanto eri profondamente amato”, ha scritto Cristina in un lungo post sui social ringraziandolo di essere stato nella sua vita.

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Questa nuova tragedia colpisce una famiglia già profondamente segnata dall’incertezza e dall’attesa, unendo al vuoto lasciato dalla scomparsa del giovane Michael il peso di un addio improvviso e prematuro che lascia l’intera comunità in un silenzio carico di rispetto e commozione.

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