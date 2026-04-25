Lavori alla rete idrica di Olbia e non mancano i disagi

I lavori alla rete idrica di Olbia.

Un intervento programmato sulla rete idrica interesserà il territorio di Olbia nella giornata di martedì 28 aprile, con possibili disagi per i residenti in diverse aree della città. I tecnici di Abbanoa saranno impegnati in lavori di manutenzione nel nodo tra via Vicenza e via Ferrara, dove è prevista anche l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche utili al miglioramento del servizio.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua a partire dalle 8:30 e fino alle 14:30. Durante questo intervallo potranno verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni momentanee soprattutto nella zona di Bandinu, mentre fenomeni simili non vengono esclusi anche nel centro storico. Il ripristino del servizio è previsto al termine dei lavori, con un ritorno graduale alle normali condizioni di distribuzione.

Abbanoa ha fatto sapere che le squadre operative cercheranno di ridurre al minimo i tempi di sospensione e, qualora le attività dovessero concludersi prima del previsto, l’erogazione verrà riattivata anticipatamente. Eventuali disservizi o anomalie potranno essere comunicati al numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni. Al momento della riapertura della rete non si esclude che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida, una condizione legata alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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