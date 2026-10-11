Olbia, le previsioni meteo di lunedì 12 ottobre 2026

Le previsioni meteo di Olbia.
Sarà una giornata prevalentemente soleggiata quella di lunedì 12 ottobre a Olbia, secondo le previsioni di 3Bmeteo. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili, con qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino, ma senza precipitazioni previste.
Le temperature oscilleranno tra una minima di 18 gradi e una massima di 26 gradi, con valori piuttosto miti per il periodo. Per quanto riguarda i venti, al mattino soffieranno moderati da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio proverranno da Nordovest, mantenendo un’intensità moderata. Anche le condizioni del mare saranno favorevoli, con il golfo caratterizzato da un mare poco mosso.