Sughero sardo e vitivinicoltura, a Olbia l’eccellenza della filiera locale

sughero gallura

12 Ottobre 2026

di Pietro Paolo Lobrano

Durante Benvenuto Vermentino, il Museo Archeologico di Olbia ha fatto da cornice al convegno intitolato “Sughero sardo, eccellenza mondiale”. L’incontro ha riacceso i riflettori su una delle risorse più preziose e identitarie dell’economia della Sardegna. Offrendo uno spazio di discussione di alto profilo tecnico e culturale.

L’evento ha visto la partecipazione di un folto pubblico composto da imprenditori del comparto sugheriero, produttori vitivinicoli, tecnici e cittadini. Il dibattito sullo stato di salute del settore e sulle sue prospettive future si è avvalso anche dei contributi scientifici ed economici offerti da enti di ricerca come Agris. Ma anche dalle rappresentanze di categoria, quali Confindustria e FederlegnoArredo. I relatori hanno arricchito la discussione con dati e analisi sull’evoluzione del mercato.

Il Comune di Berchidda ha presenziato con il Consigliere delegato alle attività produttive, Thomas Mannu, confermando la costante vicinanza delle istituzioni a un comparto cardine dell’economia locale. La presenza dell’Amministrazione ha rappresentato un’occasione fondamentale per ribadire il valore di una filiera che costituisce una parte significativa dell’identità produttiva di Berchidda e dell’intera isola. Sottolineata l’importanza di tutelare, sostenere e valorizzare questa risorsa guardando al futuro con consapevolezza, innovazione e nuove prospettive.

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