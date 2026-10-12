Durante Benvenuto Vermentino, il Museo Archeologico di Olbia ha fatto da cornice al convegno intitolato “Sughero sardo, eccellenza mondiale”. L’incontro ha riacceso i riflettori su una delle risorse più preziose e identitarie dell’economia della Sardegna. Offrendo uno spazio di discussione di alto profilo tecnico e culturale.

L’evento ha visto la partecipazione di un folto pubblico composto da imprenditori del comparto sugheriero, produttori vitivinicoli, tecnici e cittadini. Il dibattito sullo stato di salute del settore e sulle sue prospettive future si è avvalso anche dei contributi scientifici ed economici offerti da enti di ricerca come Agris. Ma anche dalle rappresentanze di categoria, quali Confindustria e FederlegnoArredo. I relatori hanno arricchito la discussione con dati e analisi sull’evoluzione del mercato.

Il Comune di Berchidda ha presenziato con il Consigliere delegato alle attività produttive, Thomas Mannu, confermando la costante vicinanza delle istituzioni a un comparto cardine dell’economia locale. La presenza dell’Amministrazione ha rappresentato un’occasione fondamentale per ribadire il valore di una filiera che costituisce una parte significativa dell’identità produttiva di Berchidda e dell’intera isola. Sottolineata l’importanza di tutelare, sostenere e valorizzare questa risorsa guardando al futuro con consapevolezza, innovazione e nuove prospettive.



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