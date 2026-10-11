Legalità e sicurezza stradale, a Tempio una giornata per i più piccoli

La giornata sulla legalità e sicurezza stradale a Tempio Pausania.

Una giornata all’insegna della legalità, dell’educazione stradale e del dialogo con le istituzioni. È questo lo spirito del Family Day che si è svolto mercoledì 7 ottobre in Largo 25 Aprile, a Tempio Pausania, coinvolgendo circa 80 bambini delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Unico cittadino.

L’iniziativa è stata organizzata dal Commissariato della Polizia di Stato di Tempio Pausania con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alle istituzioni e promuovere, attraverso attività pratiche e momenti di confronto, una maggiore consapevolezza sull’importanza delle regole e dei comportamenti responsabili. Nel corso della mattinata sono stati allestiti due stand, nei quali gli alunni hanno potuto partecipare ad attività dimostrative e interattive pensate per la loro età. Un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro della Polizia di Stato e comprendere il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della collettività. Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale. Attraverso esperienze pratiche, i bambini hanno avuto modo di confrontarsi con le principali regole da rispettare sulla strada e negli spazi pubblici, imparando quanto siano importanti la prudenza e l’attenzione per sé stessi e per gli altri.

Alla giornata ha collaborato anche il Comando di Polizia locale di Tempio Pausania, con il coinvolgimento del proprio personale nelle attività di sensibilizzazione e formazione. Presente inoltre la sindaca Gianna Masu, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso i percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni. L’appuntamento ha rappresentato un momento di collaborazione tra scuola, istituzioni e Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di trasmettere ai bambini i valori del rispetto, della responsabilità e della convivenza civile. Un percorso educativo che punta a costruire fin dall’infanzia una cultura della legalità e della sicurezza, rendendo i più piccoli protagonisti attivi della conoscenza delle regole e del rapporto con le istituzioni.

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