Aglientu, il sindaco chiude la struttura Neulaghe a Rena Majore

Chiude la struttura Neulaghe di Aglientu.

Il sindaco di Aglientu, Marco Demuro, ha emesso l’ordinanza numero 10 del 5 giugno 2026, con la quale dispone misure urgenti per la struttura ricettiva “Neulaghe“, situata nel centro abitato di Rena Majore.

A seguito di sopralluoghi tecnici che hanno accertato un esteso stato di degrado e abbandono, con situazioni ritenute potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, l’amministrazione ha disposto l’immediata interdizione al pubblico delle zone compromesse. Il provvedimento vieta l’accesso a soggetti non autorizzati nelle aree delle piscine, del solarium, dei campi sportivi, dei percorsi pedonali interni e delle zone verdi della struttura.

La società Tecapi Srl, titolare della struttura, è tenuta a provvedere entro 7 giorni alla messa in sicurezza dell’area, alla realizzazione di una recinzione provvisoria, alla pulizia generale e allo svuotamento delle vasche natatorie. Il provvedimento prevede inoltre lo sfalcio immediato della vegetazione infestante e la rimozione dei rifiuti presenti, al fine di rimuovere rischi di incendi e di ulteriori infortuni. In caso di inadempienza da parte della società, sarà il Comune a eseguire direttamente gli interventi necessari, con addebito delle relative spese alla Tecapi Srl.

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