Incidente in via Modena a Olbia, due feriti: cosa è successo

Un incidente si è verificato in via Modena a Olbia.

Uno schianto contro un ostacolo fisso ha provocato il ferimento di due persone in via Modena a Olbia, dove si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine.

L’impatto è avvenuto lungo la strada urbana e ha coinvolto un’auto che, per cause in fase di accertamento, è finito contro una struttura fissa. Le conseguenze dell’urto hanno reso necessario l’intervento degli operatori sanitari, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di disporne il trasferimento. I due coinvolti sono stati accompagnati d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori accertamenti, con assegnazione del codice arancione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro.

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