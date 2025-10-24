Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

24 Ottobre 2025

di Giovanna Biddau

Le previsioni meteo.

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate a tratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 25 ottobre è prevista una giornata di sole, a tratti nuvolosa. La temperatura massima sarà di 22 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 30chilometri/orari.

Per domenica 26 ottobre è prevista una giornata di nuvole e vento. La temperatura massima registrata sarà di 19 gradi. I venti raggiungeranno i 40km/h.

Quando il tempo è variabile

  • Vestiti a strati: felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti.
  • Porta con te un k-way o un ombrellino pieghevole.
  • Tieni d’occhio il cielo: vento improvviso e nuvole scure sono spesso segnali di pioggia in arrivo.

