Il progetto è da rifare: il Comune di Olbia dice No a un nuovo edificio con 8 appartamenti
L’edificio con 8 appartamenti in via dei Gladioli a Olbia non si farà, almeno non col progetto bocciato dal Comune. Un lungo iter per la nuova costruzione in programma a Marina Maria termina con lo stop del Comune. Gli uffici hanno sollevato questioni sotto il profilo del Piano di assetto idrogeologico , ma vengono indicati tanti altri problemi. Troppi, secondo gli uffici.
“Vista la rilevanza delle criticità riscontrate, si comunica parere negativo non superabile – si legge -. In quanto, le modifiche al nel progetto che si rendono necessarie per addivenire ad una positiva conclusione del procedimento sono tali da configurare un nuovo progetto, da presentarsi con una nuova istanza a cui seguirà una nuova istruttoria”.
Si blocca così l’operazione nella zona Marina Maria proposta dalla Epic Stars 77 srl di Milano: “Progetto per la realizzazione di un edificio residenziale composto da 8 unità immobiliari”. In pratica, leggendo la conclusione del Comune dopo la conferenza di servizi, viene da citare la celebre frase di Gino Bartali: “L´è tutto sbagliato, l´è tutto da rifare”.