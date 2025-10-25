Ritorna a Olbia il Trofeo Baby Ippon, dedicato a Gioele Putzu

L’evento, inserito nel calendario regionale, celebra anche i 40 anni di attività della Kan Judo Olbia.

Dopo un anno di attesa, torna al Paladeiana di Olbia il Trofeo Baby Ippon, quest’anno intitolato al piccolo Gioele Putzu, il giovane judoka di Olbia scomparso prematuramente all’età di dieci anni. L’evento, giunto alla sua ventunesima edizione, è già inserito nel calendario regionale e si terrà nel mese di dicembre, confermandosi come uno degli appuntamenti sportivi giovanili più sentiti della stagione.

Organizzato dalla Kan Judo Olbia guidata dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera VI dan, il Trofeo Baby Ippon rappresenta un momento di profonda partecipazione per la comunità sportiva locale, ma anche un’occasione per ricordare il piccolo Gioele con un’iniziativa che unisce i valori del rispetto, della disciplina e dell’amicizia.

Trofeo Baby Ippon, una tradizione che ha fatto la storia del judo olbiese.

Il Memorial, nato come competizione giovanile, rientra tra le numerose manifestazioni ideate e portate avanti dalla società olbiese nel corso degli anni. Tra queste si distinguono il Trofeo Master No Limits per gli atleti veterani, il Trofeo Ne Waza, incentrato sul combattimento a terra, e il Trofeo Kata – La Forma, dedicato alle coppie che si sfidano nelle tecniche preordinate.

Questi eventi, insieme al celebre Trofeo Judo in Action International, organizzato per la prima volta nel 1997 dopo tredici anni di assenza di gare cittadine, hanno contribuito a rilanciare Olbia come una delle capitali regionali del judo. Alla prima edizione parteciparono 56 società e oltre 400 atleti, riempiendo il Paladeiana del Parco Fausto Noce, ormai conosciuto nel mondo delle arti marziali come la “Kan Judo Olbia Arena”.

Quarant’anni di passione per il judo.

Il 2025 segna un traguardo storico per la società, che festeggia quarant’anni di attività. Fondata nel 1985 dal maestro Salvatore Degortes, la Kan Judo Olbia passò nel 1991 sotto la guida di Angelo Calvisi, suo allievo e continuatore del progetto tecnico e sportivo. Da allora il club ha formato generazioni di atleti, lavorando con costanza per far crescere un vivaio che accoglie bambini fin dai quattro anni.

Nel corso dei decenni, la Kan Judo Olbia ha organizzato oltre 60 manifestazioni di livello regionale, nazionale e internazionale, imponendosi come punto di riferimento per la disciplina in Sardegna.

