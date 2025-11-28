Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate nuvolose e molto fredde a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 29 novembre è prevista una giornata di sole, a tratti nuvolosa con possibilità di pioggia. La temperatura massima sarà di 16 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 20chilometri/orari.

Per domenica 30novembre è prevista una giornata di sole e nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 18 gradi. I venti raggiungeranno i 15km/h.

Quando il tempo è variabile

Vestiti a strati : felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti.

: felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti. Porta con te un k-way o un ombrellino pieghevole .

. Tieni d’occhio il cielo: vento improvviso e nuvole scure sono spesso segnali di pioggia in arrivo.