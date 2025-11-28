Si cerca il corpo di Rosa Bechere, forse in una botola

Rosa Bechere e le ricerche del suo cadavere a tre anni dalla scomparsa.

Le ricerche di Rosa Bechere si sono estese oggi anche alla casa di Su Canale della coppia indagata per l’omicidio della donna. I carabinieri del Ris hanno effettuato un sopralluogo per cercare con il luminol tracce di sangue e una botola dove potrebbe essere stato nascosto il cadavere della donna, come riporta L’Unione Sarda. Finora le ricerche però non hanno dato esito.

Dopo il sopralluogo nella casa di Olbia il Ris si è spostato nell’altra casa, su disposizione dalla Procura Generale della Sardegna, che ha avocato l’inchiesta a Tempio. Le ipotesi è che la 60enne sia stata uccisa con dei farmaci come benzodiazepine. Gli indagati continuano a dichiararsi estranei alla vicenda della sparizione di Rosa Bechere. Le ipotesi è che i due abbiano ucciso la donna per rubarle il reddito di cittadinanza e una pensione di circa diecimila euro. Gli investigatori hanno setacciato con il luminol anche la loro vecchia auto parcheggiata davanti alla loro abitazione.

