Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate a tratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 6 dicembre è prevista una giornata di sole, a tratti nuvolosa. La temperatura massima sarà di 16 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 33chilometri/orari.

Per domenica 7 dicembre è prevista una giornata di sole e nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 17 gradi. I venti raggiungeranno i 30km/h.

Per lunedì 8 dicembre è prevista una giornata nuvolosa con temperatura massima di 18 gradi e venti a 15 km/h.

Quando il tempo è variabile

Vestiti a strati : felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti.

: felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti. Porta con te un k-way o un ombrellino pieghevole .

. Tieni d’occhio il cielo: vento improvviso e nuvole scure sono spesso segnali di pioggia in arrivo.