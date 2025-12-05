Schianto frontale tra due auto, muore un uomo

Incidente mortale in provincia di Oristano.

Ancora un incidente mortale sulle strade della Sardegna, con una vittima in provincia di Oristano. Questa sera, sulla strada statale 442, tra Uras e Nureci, c’è stato un sinistro gravissimo, dove ha perso la vita un uomo di 80 anni.

Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un frontale tra due autovetture che si sono schiantate e dove ha avuto la peggio l’anziano. La vittima, di nome Antonio Dessì, è residente a Nureci e si tratta di un autista in pensione. Al momento la dinamica dello schianto e il numero di feriti è da ricostruire.