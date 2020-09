L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Monti.

Sono quattro i casi di coronavirus rilevati a Monti, tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare, alcuni dei quali presentano sintomi. A dare la notizia è stato il sindaco Emanuele Mutzu dopo aver ricevuto il bollettino del servizio di Igiene Pubblica della ATS Sardegna

I concittadini sono già stati presi in carico dal Servizio di Igiene Pubblica e sono già in isolamento domiciliare. Anche l’unico contatto stretto dichiarato, attualmente in attesa dell’esito del tampone, si trova in isolamento. Sono in corso da parte delle Autorità Sanitarie e del Comune le ulteriori attività di approfondimento dei contatti avuti dai soggetti interessati.

“Si raccomanda oggi più che mai la massima prudenza ed il rispetto delle regole – ha commentato il sindaco Mutzu – tra le quali l’obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle persone, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento sia in luoghi pubblici che privati. Nella prossima settimana valuteremo la adozione di ulteriori misure finalizzate a prevenire la diffusione del virus nel nostro paese”.

