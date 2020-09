Inizio delle lezioni rinviate al 1 ottobre.

Anche il comune di Sant’Antonio di Gallura ha deciso di posticipare l’inizio della scuola al 1 ottobre. Una decisione simile era stata presa qualche giorno fa anche dal Comune di San Teodoro.

La scelta del sindaco Carlo Dulio Viti, che ha firmato l’ordinanza, è nata per per permettere effettuare uno screening sugli studenti e il personale scolastico prima dell’avvio delle lezioni. I test sierologici saranno effettuati da un laboratorio accreditato in modo da verificare la circolazione o meno del coronavirus ed evitare anche il rischio di focolai nelle scuole di Sant’Antonio di Gallura.

