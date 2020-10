Nuovo caso di coronavirus a Monti.

Nuovo caso di coronavirus a Monti. Un residente è risultato positivo e, a causa delle sue condizioni di salute già precarie, si è reso necessario il suo ricovero presso una struttura ospedaliera.

Ora il Servizio di Igiene Pubblica sta provvedendo al tracciamento dei contatti stretti, alcuni dei quali, in via precauzionale, si trovano già in isolamento volontario.

Esprimo al nostro concittadino la vicinanza della amministrazione e gli auguro una pronta guarigione – commenta il sindaco Emanuele Mutzu – . Si raccomanda più che mai la massima prudenza ed il rispetto delle regole, tra le quali l’obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle persone, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento sia in luoghi pubblici che privati ed il rispetto di tutte le prescrizioni previste nell’ultimo Dpcm.

(Visited 251 times, 251 visits today)