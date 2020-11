A Monti i positivi ufficiali sono 2, ma molti aspettano il tampone

La situazione coronavirus a Monti.

Nonostante il numero dei positivi comunicato in via ufficiale dalla Ats Sardegna è di due cittadini c’è preoccupazione a Monti per un possibile aumento dei casi di coronavirus.

“Alcuni cittadini hanno iniziato a manifestare sintomi riconducibili al coronavirus. Altri hanno deciso di sottoporsi spontaneamente a test rapidi presso strutture sanitarie private e, a seguito della riscontrata positività al coronavirus, dopo averne informato il medico di famiglia, si trovano tutti in isolamento fiduciario, unitamente ai rispettivi contatti stretti, in attesa del tampone ufficiale – ha spiegato il sindaco Emanuele Mutzu – . Nel corso della corrente settimana la Ats Sardegna provvederà ad effettuare numerosi altri tamponi su tutti i cittadini con sospetta infezione da coronavirus o sui rispettivi contatti stretti. All’esito avremo un quadro più chiaro della situazione alla luce del quale mi riservo di assumere gli opportuni provvedimenti”.

Sono risultati negativi invece i tamponi relativi ai cinque contatti stretti del cittadino affetto da Covid-19, venuto a mancare la scorsa settimana.

“Pur dovendomi attenere alle comunicazioni ufficiali per l’adozione dei provvedimenti del caso, non nascondo una certa preoccupazione per lo sviluppo improvviso e repentino dei casi di infezione da Covid-19 nel nostro paese. Invito pertanto i cittadini ad assumere comportamenti più prudenti rispetto al passato e di rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, contattando immediatamente il proprio medico di base, qualora si presentassero sintomi febbrili o comunque riconducibili al Covid-19″ , ha concluso il primo cittadino.

