Il dolore a Monti.

Dolore a Monti dove un cittadino, risultato positivo al coronavirus e ricoverato dalla scorsa settimana presso una struttura ospedaliera di Sassari, nella giornata di lunedì 2 novembre, è venuto a mancare.

Il familiare suo convivente invece è risultato negativo al tampone mentre si è ancora in attesa di conoscere l’esito dei tamponi degli altri contatti stretti.

Nella giornata il Servizio di Igiene Pubblica della Ats Sardegna ha comunicato la presenza di un altro positivo a Monti mentre un altro soggetto, indicato come contatto stretto, risulta ancora in attesa di tampone.

” Ai familiari le sentite condoglianze della Amministrazione Comunale. I numeri indicati nella comunicazione ufficiale ricevuta dalla ATS, seppur non preoccupanti, possono non essere esaustivi e completi e comunque non devono indurci ad abbassare la guardia – commenta il sindaco Emanuele Mutzu – . Si raccomanda più che mai la massima prudenza ed il rispetto delle regole e di tutte le ormai note prescrizioni previste nell’ultimo Dpcm”.

