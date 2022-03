Il corso di autodifesa a Monti.

Prende il via il corso di autodifesa per le donne a Monti. Le lezioni, organizzate dal Comune, in collaborazione con la scuola di arti marziali Urbanjkd Olbia, ha l’obbiettivo di sviluppare nelle donne una maggiore consapevolezza.

Il corso di difensa personale è indirizzato, infatti, alle donne di qualsiasi età che vogliono imparare a difendersi partendo dalla costruzione della propria autostima, attraverso un supporto psicologico. Durerà 3 mesi a partire da maggio con una lezione a settimana.

La prima lezione gratuita si terrà il 26 aprile alle 20 nel centro sociale comunale di Monti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è necessario scrivere una email al seguente indirizzo: staff.comune.monti@gmail.com o rivolgersi ai contatti telefonici 0789/ 47821 o 339/2295 1785 (Maestro Roberto Dettori).