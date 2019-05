Un’importante promozione dei prodotti e della cultura di tutta la Sardegna.

La Sardegna volerà nella Repubblica Slovacca per farsi conoscere e per portare i suoi prodotti in una parte di Europa tutta da scoprire a livello di scambi con l’Isola.

L’occasione sarà data dalla presenza di privati, associazioni ed enti pubblici alla fiera “Viva Italia” – festival di gastronomia e cultura – che si terrà dal 12 al 15 giugno a Poprad (Slovacchia), promosso e coordinato dall’associazione “Pre Mesto o.z” per conto della Regione di Poprad. Ogni anno si sceglie una regione italiana: quest’anno sarà la volta della Sardegna. La firma dell’accordo avverrà a Monti (Comune capofila del progetto) martedì 21 maggio, alle ore 10.30, nella sala consiliare del Municipio.

Si avvierà, così, un partenariato tra enti pubblici e privati della Regione Sardegna e realtà pubbliche e private della Regione Presov avente lo scopo di garantire la promozione e valorizzazione del territorio nel settore enogastronomico e culturale della Sardegna.

Ci saranno 12 stand sardi in rappresentanza di tutto il territorio isolano. Alla conferenza stampa saranno i responsabili dell’iniziativa, il direttore di servizio assessorato pubblica istruzione Anna Panunzio, il responsabile dell’ambasciata Slovacco-Italiana, il presidente della Camera di Commercio Slovacco Italiana, il direttore dei Servizi Assessorato al Turismo Pierpaolo Pisu, il presidente Regionale della Federazione Italiana Cuochi Elia Saba, il Responsabile comunicazione per conto dell’Ambasciata Slovacco – Italiana assieme al sindaco di Monti Emanuele Antonio Mutzu e il sindaco di Poprad Anton Danko .

La parte organizzativa per la Sardegna è affidata allo staff coordinato dal professor Gavino Sanna del gruppo di valutazione Nazionale dei progetti europei del comparto scuola e territorio Erasmus plus e Alternanza Scuola-Lavoro, in accordo con tutte le 42 realtà produttive e i Comuni capofila (Monti, Oristano, Nuoro e Cagliari).

