L’iniziativa mercoledì 22 maggio.

È iniziata con la camminata dello scorso 8 maggio la campagna di sensibilizzazione di Cyclewalk, parte fondamentale del progetto. La prossima iniziativa si terrà mercoledì con partenza alle ore 16.00 dalla sede comunale di corso Umberto I, n. 1. Mentre lo scorso evento verteva sulla mobilità attiva che attiene al camminare, questa volta ci si focalizzerà sulla bicicletta: “Bike is a lifestyle, una prova pratica in bici per la città”.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che non dovranno fare altro che presentarsi all’appuntamento con la propria bicicletta. Agenti della Polizia Municipale accompagneranno la pedalata per renderla più sicura. Durante l’evento (che durerà circa un’ora e si svolgerà tra l’isola bianca, il centro e il parco Fausto Noce), si effettueranno brevi soste per spiegare le azioni che il Comune sta portando avanti e che riguardano le infrastrutture necessarie ad offrire realmente la possibilità di muoversi senza utilizzare l’automobile, come le piste ciclabili.

“Gli eventi formativi di questa prima parte della campagna di sensibilizzazione sono in linea con gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale e studiati per essere strumentali alle attività inerenti la gestione dello spazio pubblico e la sostenibilità ambientale. – Afferma il Sindaco Settimo Nizzi – La finalità è quella di trasmettere, attraverso prove pratiche, il piacere di andare a piedi o in bicicletta nella vita di tutti i giorni, magari prendendo la buona abitudine di andare a lavorare senza utilizzare l’automobile. Alcuni dipendenti comunali già lo fanno e auspichiamo che possano essere un esempio per gli altri nostri concittadini”.

