L’ordinanza a Monti.

Chiudono alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Monti a causa della positività di un insegnante riscontrata dall’Ats. Dopo la comunicazione il sindaco Emanuele Mutzu ha deciso di firmare un’ordinanza per sospendere le lezioni in presenza per gli alunni interessati.

Le classi interessate dalla chiusura sono la l° A primaria. 3° A primaria. 5. A e 5° C primaria dell’Istituto Comprensivo di Monti. Il provvedimento ha decorrenza immediata e produrrà effetti fino al 22 gennaio 2021, salvo revocao eventuali proroghe.

