Il nuovo supermercato di Monti.

Apre un nuovo supermercato a Monti, ben assortito e di circa 400 metri quadri. L’inaugurazione si terrà domani mattina alle 9.30, in via Roma 120.

Il market appartiene alla catena Vicino a Te e sarà gestito dalla famiglia Sini di Berchidda, che dagli anni ’60 operano nel settore degli alimentari, gestendo numerosi supermercati. La famiglia ha sposato la mission della nuova catena, che sta crescendo in Sardegna, con l’apertura di molti punti vendita.

“L’obiettivo di questa apertura è quello di dare agli abitanti di Monti un servizio migliore per poter fare la spesa – dichiara il titolare del gruppo Vicino a Te, Marco Frongia -, senza costringerli ad andare in altri comuni più grandi, che hanno una scelta maggiore nel settore alimentare. E’ un supermercato grande e molto funzionale per Monti, poiché dotato di un vasto assortimento, sopratutto di prodotti locali e biologici. Noi puntiamo molto sulla qualità e sulle promozioni. L’insegna comunica vicinanza, con un format che valorizza il business”.