La pulizia del Rio Surrau a Palau.

A Palau partono i lavori di messa in sicurezza del Rio Surrau. L’Amministrazione ha deciso di effettuare un’operazione di pulizia del letto del fiume per liberare il corso d’acqua da ostruzioni.

Gli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del rischio idrogeologico nel paese sono stati deliberati dalla giunta, su proposta del settore ambiente. Lavori delicati, in quanto il taglio della vegetazione e delle piante è stato eseguito anche a mano, per evitare di modificare la sezione di deflusso del canale. L’intervento di messa in sicurezza è stato finanziato da contributi della Regione.