L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Monti.

Buone notizie per Monti dove si registra la guarigione di 3 persone positive al coronavirus. A darne notizia il sindaco Emanuele Mutzu informato dall’Ats Sardegna per vie brevi.

“Non appena ne avrò notizia ufficilae vi terrò aggiornati in merito alla fine delle quarantene degli altri tre cittadini, ancora in corso. Si raccomanda più che mai la massima prudenza ed il rispetto delle regole, tra le quali l’obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle persone, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento sia in luoghi pubblici che privati ed il rispetto di tutte le prescrizioni previste nell’ultimo dpcm pubblicato in data odierna”, ha dichiarato il primo cittadino.

(Visited 84 times, 84 visits today)