Salvatore Scintu è il fisioterapista di Monti alla base del successo della ginnastica con le medaglie di D’Amato ed Esposito

Salvatore Scintu è il fisioterapista di Monti che si occupa di Alice D’Amato e della nazionale di ginnastica alle Olimpiadi. Le sue mani vengono celebrate da tutte le atlete e ognuna di loro si sofferma a salutarlo al termine della propria prova. Oggi il suo lavoro ha raggiunto il massimo livello immaginabile.

La gara alla trave si è chiusa con Alice D’Amato medaglia d’oro e bronzo per Manila Esposito, che ha sfiorato l’argento. Quando loro erano già prima e terza è arrivato il turno della regina Simone Biles e di Rebeca Andrade. Le loro prestazioni hanno deluso le aspettative ed entrambe sono rimaste fuori dal podio. Grande festa per le azzurre, grande festa per Salvatore Scintu di Monti.

