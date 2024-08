I re della Danimarca si rilassano in vacanza in Costa Smeralda

Le vacanze dei reali della Danimarca in Costa Smeralda.

La Costa Smeralda è stata scelta come meta di relax dai Reali di Danimarca, Frederik e Mary. I due sovrani hanno deciso di concedersi una pausa nella lussuosa località sarda prima di volare a Parigi per le Olimpiadi. Questa prima vacanza ufficiale da re e regina è stata caratterizzata da giornate di puro relax tra le splendide spiagge bianche e il mare cristallino dell’isola.

Le foto di Frederik e Mary, in abiti molto diversi dai loro soliti costumi formali, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. La regina Mary, senza trucco e con i capelli al vento, ha mostrato il suo lato più naturale e raffinato. Le immagini scattate al Nikki Beach in Costa Smeralda ritraggono la regina mentre entra in acqua, esibendo un fisico asciutto e atletico. Per coprire il costume, Mary ha scelto una camicia di lino bianca.

Dopo questa pausa di lusso, la coppia reale si prepara a dirigersi a Parigi per sostenere il team danese e la squadra australiana, in omaggio alle origini della regina. La loro presenza nei giorni successivi alla Ville Lumière promette di essere altrettanto elegante e raffinata come la loro vacanza sulla Costa Smeralda.

