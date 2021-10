Di 73 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 73 anni Giovanni Saighetta. Ne danno il triste annuncio la moglie Bartola, i figli Tamara con Renato, Francesco con Laura, i nipoti Cristian, Francesco, Virginia e Ambra, i fratelli, le sorelle, i cognati, il suocero, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 9 ottobre alle ore 15 e 30 nella Chiesa di Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dalla casa dell’estinto in via Salvemini 3.

Arzachena, 8 ottobre 2021.