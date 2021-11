Ved. Filigheddu.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Giovannica Fois (Ved. Filigheddu). Ne danno il triste annuncio i figli Angelo, Lucio con Caterina, il nipote Gian Bastiano, il fratello Domenico e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 11 novembre alle ore 15 nella chiesa Santa Maria della Neve (Tempio Nuovo) in Arzachena, partendo dall’abitazione dell’estinta in via Fois.

Arzachena, 10 novembre 2021.