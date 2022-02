Di 98 anni.

Dopo una vita dedicata alla famiglia, al lavoro ed al volontariato, improvvisamente ci ha lasciati il nostro caro ed amato Mario Alias.

Profondamente addolorati ma rassegnati alla volontà del Signore, lo partecipano le amatissime figlie Mariantonietta con Paolo, Rita; gli amati nipoti Ilenia con Pietro, Gloria con Luigi, Federico e Jack; gli adorati pronipoti Emanuele, Francesco, Cristiano, Alessio, Vincenzo e Ferdinando Maria. Gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Il suo ricordo, la sua saggezza e il suo amore incondizionato per la famiglia e per il prossimo rimarrà per sempre vivo nei nostri cuori.



A lui va tutta la nostra gratitudine per gli insegnamenti di vita, di cristianità e di onestà che ci ha trasmesso. Dai o Signore al suo Spirito l’eterno riposo e la Tua luce risplenda negli occhi suoi.

I funerali avranno luogo mercoledì 2 marzo alle ore 10 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Tempio Nuovo) in Arzachena, partendo dalla casa dell’estinto ubicata in via Cavour 19. Il feretro del Signor Mario arriverà nella propria abitazione nella tarda mattinata di martedì 1 marzo con partenza dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Olbia-Arzachena, 28 febbraio 2022