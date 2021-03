Di 93 anni.

E’ tornato alla casa del Padre all’età di 93 anni Tonino Moretti. Lo partecipano con umano dispiacere, ma con Cristiana speranza la moglie Rosetta, il figlio Don Mauro, la nipote Marina ed i familiari tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 10 marzo alle ore 10 e 30 nella chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dalla Casa dell’estinto in via Umberto 81.

Si chiede cortesemente di rispettare le norme anti Covid in ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo 2020. Si dispensa dalle visite

Arazchena, 9 marzo 2021.

