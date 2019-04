Non sottoscritto il documento unitario.

Ieri sera il Consiglio comunale di Olbia, insieme a tutte le associazioni di categoria e i sindacati presenti, ha sottoscritto a maggioranza un documento di supporto per salvare la base di Air Italy.

Tutte le forze politiche presenti in Consiglio hanno votato per questo documento tranne il consigliere comunale Roberto Ferinaio del Movimento5Stelle. “Ío sono arrivato in Consiglio e il documento era già scritto – afferma il consigliere Ferinaio del M5S -. Il documento così è inefficace, il documento così non chiede niente. Noi dobbiamo chiedere al Governo di fare delle azioni per salvare Air Italy “.

E il consigliere conclude così: “Il documento è stato firmato senza dibattito ed è per questo che mi sono rifiutato. Si deve prorogare la continuità almeno per un anno, questo è un atto concreto, questo è quello che dobbiamo richiedere”.

