A Olbia uno striscione contro l’arrivo dei migranti

La protesta contro i migranti a Olbia.

“Remigrazione” recita uno striscione apparso sul lungomare di Olbia contro l’arrivo dei migranti in città ieri mattina, a bordo della nave Ocean Viking. In poche parole: ”rimandateli a casa”. Diversi passanti hanno notato questa forma di “protesta” contro l’accoglienza di 40 donne e bambini al porto Isola Bianca, dopo il salvataggio delle persone avvenuto in acque libiche.

La nave sarebbe dovuta arrivare a Genova, ma la decisione del tribunale è ricaduta su Olbia, perché più vicina. Così è scattata l’accoglienza dei passeggeri in città, alcuni dei quali sono stati identificati e trasferiti nelle diverse strutture in Sardegna. Lo striscione di protesta apparso ieri in via Redipuglia, sul ponte di ferro, rappresenta un’altra faccia dell’Isola: quella che non accoglie chi è in difficoltà, mosso da sentimenti di paura verso il ”diverso”.

