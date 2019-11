Abbonamenti all’Aspo a 4 euro per gli studenti universitari di Olbia

La convenzione.

ASPO comunica che grazie alla convenzione con l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari dal 1° Novembre, sarà possibile acquistare gli abbonamenti annuali con contributo ERSU (validi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020) per gli studenti universitari . L’ERSU verserà un contributo di 25 euro per l’abbonamento annuale a vantaggio degli studenti con ISEE 2019 minore o uguale a € 25.500.

Tali abbonamenti convenzionati, che costeranno quindi 4 euro, sono in numero limitato. Verranno soddisfatte solamente le richieste dei primi 40 studenti che si recheranno presso gli uffici Aspo con la documentazione completa (Documento d’identità e ISEE 2019 minore o uguale a € 25.500).

